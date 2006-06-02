Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про “шалений тиск” на нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання про терміни скликання чергової, третьої сесії Київради.

«Ось ви говорите про сесію… А я вам кажу, що сьогодні на мене здійснюється шалений тиск. Мене намагаються усіляким чином прищучити. Якщо я відчую, що це робиться через сесії, то я обмежу їх кількість. Киянам я потрібен як чесна людина. І я хочу таким і залишитися», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, перша сесія новообраної Київради відбулася 14 квітня, друга – 28 квітня, а дата проведення третьої сесії залишається невідомою.

Водночас, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні сказав, що “сесія йде згідно із законом”. “Головне, це те, як ви сприймаєте те, що відбувається. Я працюю з депутатами, працюю з киянами, головним чином з апаратом, який є. Це для мене найважливіше. Я зацікавлений в найближчому проведенні сесії, але я не зацікавлений в дестабілізації обстановки в Києві”, - заявив він.