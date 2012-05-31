Експерт пояснив, чому ніхто не квапиться до майбутньої Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Чернігівському прес-клубі реформ повідомив засновник медіа-агенції "Seemus-media" Леонід Щукін.

"Така ситуація склалася не тільки в Чернігівській області, а й в цілому в Україні", - підкреслив він.

На думку Л.Щукіна, така інертність виборчого процесу пов’язана з незрозумілим становищем парламенту наступного скликання. Адже, зазначив він, експертні кола прогнозують, що нова Верховна Рада буде працювати щонайбільше рік. За цей час будуть внесені зміни до Конституції України – або навіть більше – буде прийнята нова Конституція. Після цього Верховна Рада буде розпущена. "З цієї причини політики і не поспішають вкладати мільйони та ставати народними депутатами", - заявив Л.Щукін.

Також експерт презентував результати опитування, проведеного серед чернігівських політологів і громадських діячів. За опитуванням, всі шанси пройти до Верховної Ради нового скликання по мажоритарни[ округах регіону мають Чернігівський міський голова Олександр Соколов, народний депутат Іван Куровський, екс-міністр транспорту Микола Рудьковський та підприємець Владислав Атрошенко.

Крім того, під час прес-конференції політтехнологи назвали незрозумілою пасивність партії «УДАР». На їхнє переконання, за нинішніх високих рейтингів партія має всі шанси пройти до парламенту, проте низька активність партійного осередку «УДАРу» в Чернігівській області значно зменшує ці шанси.