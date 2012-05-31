Пшонка заявляє, що Тимошенко можуть судити ще за чотирма справами

Слідом за справою ЄЕСУ, екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко можуть судити ще за чотирма кримінальними справами.

Про це в інтерв`ю журналу «Фокус» заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

За словами генпрокурора, «вже доведено слідством, що понад 2 млн дол. було перераховано з фінансових рахунків фірм, підконтрольних Ю.Тимошенко і Павлу Лазаренку, на рахунки виконавців убивства бізнесмена Руслана Щербаня», - пише видання. (Очевидно, йдеться про вбивство бізнесмена Євгенія Щербаня – УНІАН).

«Якщо будуть зібрані докази, що викривають Ю.Тимошенко в причетності до замовних вбивств, її буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Скільки часу знадобиться для збирання доказів – залежить від слідства», - уточнив генпрокурор.

Крім того, ім`я Ю.Тимошенко фігурує у справі про борг корпорації ЄЕСУ в 405, 5 млн дол. перед Міністерством оборони РФ. «Гроші одержали, але зобов`язання не виконали. З урахуванням того, що тодішній прем`єр П.Лазаренко дав державні гарантії, цей борг ліг на Україну. Це справа в слідстві СБУ, вона зараз розслідується», - додав прокурор.

Разом з тим, закінчені справи щодо грошей Кіотського протоколу і закупівлі санітарних автомобілів. Як стверджує В.Пшонка, вони із «зібраними доказами і явно обвинувальними висновком». Зараз матеріали передані адвокатам на ознайомлення.

«Генеральна прокуратура України чекає одужання колишнього глави уряду Ю.Тимошенко, щоб пред`явити їй звинувачення у справі про вбивство бізнесмена Євгена Щербаня, якого застрелили в Донецьку в 1996 році», - пише «Фокус».

Передуючи повній публікації інтерв`ю В.Пшонки, видання зазначає, що розслідування стосовно Ю.Тимошенко у справі про розкрадання бюджетних коштів і ухилення від сплати податків у корпорації «Єдині енергетичні системи України» завершено. За даними СБУ, Ю.Тимошенко звинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн (близько 587 тис. доларів), розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн (3,1 млн доларів) податку на додану вартість.

Також у цій справі вона звинувачується в службовій фальсифікації і в ухиленні від сплати 681 тис грн (85 тис дол.) податку на прибуток. Способом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «Єдині енергетичні системи України» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

У цій кримінальній справі органи прокуратури заявили цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків.

При цьому видання зазначає, що СБУ продовжує розслідування проти Ю.Тимошенко в інших справах: про організацію ухилення від сплати понад 10 млн грн (1,25 млн доларів) податків і замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету в сумі 405,5 млн доларів.

У грудні 2011 року всі епізоди, пов`язані з діяльністю Ю.Тимошенко на чолі «Єдиних енергетичних систем України», були об`єднані в одне провадження.

Як відомо, Ю.Тимошенко була засуджена в жовтні минулого року на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди між «Нафтогазом України» і «Газпромом» у 2009 році. Наприкінці грудня 2011 року екс-прем`єр була етапована в колонію в Харкові.