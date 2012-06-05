Каплієнко просить зняти його голос: нехай у мене рука відсохне...

11:25, 05 червня 2012
Політика
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Народний депутат від групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявляє, що не голосував за ухвалення мовного законопроекту, хоча його картка спрацювала.  

Володимир Каплієнко

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Каплієнко заявив сьогодні з трибуни Верховної Ради.

«Я не знаю, яким чином це сталося, але моя картка проголосувала за законопроект», - сказав народний депутат.

Він наголосив, що є противником будь-якого утиску української мови, і тому йому прикро, що його прізвище з’явилося серед тих, хто підтримав цей законопроект.

В.Каплієнко повідомив, що звернувся до голови ВР «врятувати мою репутацію» і зняти його голос з результатів голосування. «Я вам хочу сказати, шановні громадяни, що я, народний депутат Володимир Каплієнко, клянуся перед вами, що в другому читанні нехай у мене рука відсохне, якщо я проголосую за цей законопроект», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, всього за мовний законопроект у першому читанні проголосували 6 депутатів з групи «Реформи заради майбутнього», хоча ще 24 травня там запевняли, що група взагалі не дасть жодного голосу за цей документ.

 

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