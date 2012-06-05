Каплієнко просить зняти його голос: нехай у мене рука відсохне...

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Каплієнко заявив сьогодні з трибуни Верховної Ради.

«Я не знаю, яким чином це сталося, але моя картка проголосувала за законопроект», - сказав народний депутат.

Він наголосив, що є противником будь-якого утиску української мови, і тому йому прикро, що його прізвище з’явилося серед тих, хто підтримав цей законопроект.

В.Каплієнко повідомив, що звернувся до голови ВР «врятувати мою репутацію» і зняти його голос з результатів голосування. «Я вам хочу сказати, шановні громадяни, що я, народний депутат Володимир Каплієнко, клянуся перед вами, що в другому читанні нехай у мене рука відсохне, якщо я проголосую за цей законопроект», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, всього за мовний законопроект у першому читанні проголосували 6 депутатів з групи «Реформи заради майбутнього», хоча ще 24 травня там запевняли, що група взагалі не дасть жодного голосу за цей документ.