Черновецький підкорюватиме Раду

Про це пише газета «Сегодня».

За даними видання, Л.Черновецький, швидше за все, йтиме по своєму старому округу в Дарниці, де вже перемагав тричі. «Його тут добре знають. Він багатьом допоміг. Та і ще живі бабусі - «сотниці» і «десятниці», які готові мобілізуватися за першою командою мера. Немає сенсу організовувати нову мережу і витрачати гроші десь в іншому місці», - посилається газета на джерела в оточенні мера.

Щоправда, відзначає «Сегодня», поки передвиборної активності Л.Черновецький не проявляв.

Крім того, по мажоритарних округах планують балотуватися й інші депутати Київради. Серед них видання називає нинішнього секретаря Київради Галину Герегу, екс-секретаря Київради Олеся Довгого, «і колись праву руку Черновецького» Аллу Шлапак, і Олександра Пабата, і Льва Парцхаладзе.

Так, газета звертає увагу на те, що Г.Герега рекламує себе з білбордов на Воскресенці. «Про свої плани йти до ВР вона поки публічно не заявляє, мовляв, поки офіційно не розпочалася кампанія - і говорити нема про що. А білборди, як запевняють в її оточенні, - просто знак уваги киянам, яких вона лише поздоровляє зі святами», - пише «Сегодня».

Газета відзначає, що Печерськ обвішано білбордами екс-співголови Блоку Черновецького А.Шлапак. «Я тут працюю вже сім років, тут відкриті мої приймальні, я займаюся добродійністю, допомагаю дітям-інвалідам», - розповіла А.Шлапак.

«Її команда роздає жителям Печерська продуктові набори, а сама кандидат проводить футбольні матчі серед школярів. Щоправда, за голоси жителів Печерська їй доведеться боротися з сильними конкурентами - екс-главою району Анатолієм Коваленком і народним депутатом Олесем Донієм», - пише газета.

О.Довгий зараз працює у Дніпровському районі. Сам О.Довгий розповів, що у ВР він має намір займатися медициною і освітою, а також боротися з корупцією.

«Окрім святкових наборів з чаєм, цукерками, рисом, тепер Олесь дарує літнім людям тонометри (прилади для вимірювання тиску), а для мам округу влаштував зустріч з доктором Комаровським», - зазначається у статті.

Конкуренти у О.Довгого можуть бути сильними: це член «УДАРу» Андрій Странніков і Олександр Бригінець від БЮТ. «Я збираюся позмагатися з колишніми членами команди мера - або з О.Довгим, або з А.Шлапак. Заради цього навіть підстрижу своє довге волосся, щоб під час акцій протесту міліція мене за них не хапала», - розповів жартома про свої плани О.Бригінець.

В округах Святошинського району планують балотуватися О.Пабат і Л.Парцхаладзе. У районі вже з'явилися білборди зі слоганом «Наш, святошинський, Лев Парцхаладзе». «Я у Святошині виріс, закінчив будівельне ПТУ, потім університет, пішов в армію, і перші об'єкти наша компанія будувала тут, тому цей район для мене рідний», — розповів газеті Л.Парцхаладзе.