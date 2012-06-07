Янукович ризикне запросити Меркель на фінал Євро-2012 до Києва
12:56, 07 червня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович хоче запросити Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель на фінал Євро-2012 до Києва.
|Янукович досі не запросив Меркель до Києва
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів після виступу голови Східного комітету німецької економіки Екхарда Кордеса.
«Пані Меркель треба запросити на фінальну частину», - сказав В.Янукович.
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