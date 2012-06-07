Янукович ризикне запросити Меркель на фінал Євро-2012 до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів після виступу голови Східного комітету німецької економіки Екхарда Кордеса.

«Пані Меркель треба запросити на фінальну частину», - сказав В.Янукович.