У КМДА запевняють, що на Андріївському все йде за планом

Інформація у ЗМІ про заборону введення в експлуатацію Андріївського узвозу не відповідає дійсності, заявляють в Київській міській держадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови держадміністрації Михайла Кучука, замовник не звертався до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві з приводу введення в експлуатацію після реконструкції Андріївського узвозу, адже роботи ще тривають.

«Реконструкція вулиці ще триває, ми її здійснюємо у кілька черг. Загалом до проекту реконструкції об’єкту входить оновлення безпосередньо узвозу та частин вулиць, які до нього примикають – Десятинної та Володимирської. На сьогодні ми здійснили благоустрій Андріївського узвозу, переклали мережі на ньому, влаштували покриття з бруківки, відремонтували фасади будинків, оновили зовнішнє освітлення. Проте ці ж роботи мають бути виконані і на тих відрізках Десятинної та Володимирської вулиць, що прилягають до узвозу», – повідомив М.Кучук.

Лише після завершення робіт на всіх названих об’єктах замовник звертатиметься до контролюючого органу щодо введення об’єкту в експлуатацію, наголосили у КМДА.

Крім того, у КМДА повідомили, що і в самій Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві озвучену раніше інформацію щодо заборони введення в експлуатацію Андріївського узвозу спростували.

У КМДА також заявили, що не відповідає дійсності інформація про нібито невведення в експлуатацію розв’язки біля мосту Патона. “Замовник має всі необхідні дозволи на введення об’єкту та незабаром отримає відповідний сертифікат”, - запевнили у КМДА.