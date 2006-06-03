У Харкові відбувається масове пікетування обласної ради

Сьогодні у Харкові зранку на майдані Свободи розпочалося масове пікетування обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, навпроти будівлі облдержадміністрації та обласної ради зібралися дві великі групи людей – загалом близько 15-20 тисяч під синьо-білими і червоними прапорами, а також окремо - під державними і помаранчевими прапорами. Учасники акції розділені загонами міліції.

Організаторами є близько 10 політичних та громадських організацій Харківської області, які раніше заявили про участь в акції близько 40-45 тисяч осіб.

На мітингу під синьо-білими прапорами оратори закликають підтримати депутатів обласної ради, які сьогодні планують висловити недовіру голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ і надати російській мові статус регіональної на Харківщині. Учасники цього мітингу тримають плакати з гаслами: «Авакова – у відставку!», «Ні – НАТО!», «Україна і Росія навіки разом», «Харкову – російську мову!»

Учасники іншого мітингу висловлюються на підтримку губернатора. Вони тримають плакати з написами: «Харківщина – за Авакова!», «Схаменіться, яничари!», «Не допустимо мовного сепаратизму!». На цьому мітингу виступив сам губернатор А.АВАКОВ, який подякував учасникам акції за те, що вони прийшли підтримати принципи, задекларовані Помаранчевою революцією.

На цьому ж мітингу також виступила народний депутат Лілія ГРИГОРОВИЧ, яка наголосила, що Харківщина є успішним регіоном і посідає одне з перших місць в Україні за соціально-економічним розвитком. Вона закликала «не дати повернутися у минуле», підтримати А.АВАКОВА і Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зараз розпочинається сесія обласної ради, на якій депутати заслухають звіт А.АВАКОВА і питання «Про реалізацію конституційних гарантій на вільне використання російської мови в Харківській області».

В цілому на порядку денному – 15 питань, серед яких і розгляд протесту прокурора області стосовно призначення шести заступників голови обласної ради.