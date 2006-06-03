Янукович не зміг прибути до Харкова, бо його літак не випустили з Києва

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не зміг сьогодні взяти участь у мітингу в Харкові через те, що літак, яким він мав прибути, не випустили з аеропорту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на мітингу у Харкові перед будівлею обласної ради член Партії регіонів, депутат облради Любов ЧУБ.

За інформацією прес-служби Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ мав сьогодні взяти участь у мітингу в Харкові на підтримку депутатів обласної ради від Партії регіонів, які на сесії планують висловитися за відставку губернатора Арсена АВАКОВА і надати російській мові статус регіональної.

Разом з тим, сьогодні до Харкова прибули з Києва депутати як від Партії регіонів, так і з блоку «Наша Україна».

За словами народного депутата від Партії регіонів Дмитра СВЯТАША, він не знає про інцидент з В.ЯНУКОВИЧЕМ, оскільки прибув до Харкова на літаку, який сам собі замовив.