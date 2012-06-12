У Києві затримали 13 українців, які задиралися до російських фанів

Завдяки своєчасному втручанню працівників міліції конфлікт було локалізовано та припинено.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, стосовно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також в МВС нагадали, що вчора в Україні відбулися два матчі групового етапу Євро-2012 у групі D, зокрема у місті Донецьк між збірними командами Франції та Англії (охорону громадського порядку забезпечували 2 тис. 380 працівники міліції) та у м. Києві між збірними командами України та Швеції (охорону громадського порядку забезпечували 6 тис. 707 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС).

Завдяки професійним діям правоохоронців грубих порушень громадського порядку не допущено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці столичний главк міліції поінформував, що у Києві вчора під час матчу між збірними України та Швеції не зафіксовано жодного правопорушення, пов’язаного з проведенням футбольного турніру.