Донька Тимошенко називає 26 червня вирішальною датою щодо звільнення її матері

Донька екс-прем’єра, лідера партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко Євгенія переконана, що влада зумисно не дає її матері зустрічатися з європейськими політиками

Про це вона заявила в інтерв'ю радіо «Свобода”.

За словами Є.Тимошенко, місія представників Європарламенту у складі колишнього Президента Європарламенту Пата Кокса та колишнього Президента Польщі Олександра Квасневського, які прибули до Києва учора, не змогли зустрітися з її матір’ю, оскільки Ю.Тимошенко нині «навмисно ізольована пенітенціарною службою та президентською адміністрацією». Водночас, як зазначила Є.Тимошенко, місія Європарламенту повторно спробує зустрітися з ув’язненою.

Крім того, дочка колишнього прем’єр-міністра називає вирішальною датою у питанні звільнення її матері 26 червня, коли Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне касаційну скаргу на вирок у «газовій справі».

«Ми хочемо закликати всю демократичну спільноту, весь демократичний світ вжити всіх можливих заходів, щоб 26 червня у справі було відновлено справедливість», – сказала вона, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.