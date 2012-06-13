Москаль: у парламенті Криму Колесніченка хотіли порвати, як Тузик газету

Народний депутат від Партії регіонів, Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції в Донецьку народний депутат від НУ-НС, член партії «Фронт змін» Геннадій Москаль, кажучи про одного з авторів законопроекту «Про принципи державної мовної політики».

«Я в 1997 році був направлений на роботу до Криму і були вибори до парламенту Криму... Так пан Колесніченко, сам уродженець Черкаської області, єдиний ходив тоді в парламенті Криму в українській вишитій сорочці в 1997 році і виключно розмовляв українською мовою, що викликало багато негативу. Там хотіли його порвати, як Тузик газету, абсолютно всі депутати парламенту Криму, котрі здебільшого були російськомовні», - розповів Г.Москаль.

При цьому він зазначив, що підтвердити його слова сьогодні може народний депутат з Криму Леонід Грач.

«Коли я йому (В.Колесніченку) про це згадую, він каже: «Та хто це підтвердить?». Так я підійшов до народного депутата Леоніда Грача і запитав, чи підтвердить він це, якщо я розповім все з трибуни Верховної Ради. Він відповів, що вийде і підтвердить, оскільки він особисто тоді робив Колесніченку зауваження, що один Колесніченко мовну революцію в Криму не зробить», - додав Г.Москаль.

Він звинуватив депутата В.Колесніченка в нещирості і в тому, що той «робить усе кон`юнктурно».

«Якби Колесніченко робив усе щиро, він стільки ляпсусів у цьому законопроекті не наробив би. Він усе робить кон`юнктурно. Просто перед виборами йде боротьба за партійний список до майбутнього парламенту. Тим паче немає грошей на реалізацію цього законопроекту», - додав Г.Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла в першому читанні законопроект «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що в разі прийняття законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.