Починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, зокрема, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій в цьому напрямку.

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про "Енергоатом", "Нафтогаз України", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС".

При цьому глава держави повідомив, що в "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому - повне перезавантаження правління.

Президент наголосив, що в "Укргідроенерго" відбудеться термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

"Оператор газотранспортної системи України": доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії", - зазначає президент України.

Він додав, що в "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

Зеленський наголосив, що у решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Президент України доручив урядовцям бути "в постійній та змістовній комунікації" з правоохоронними й антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", - додав він.

Що відомо про корупційну схему в "Енергоатомі"

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію із викриття злочинної організації, що діяла у сфері енергетики. Йдеться про операцію "Мідас".

У корупційній схемі були задіяні високопосадовці, політики та бізнесмени. Через корупційну схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Серед організаторів цієї схеми фігурують, зокрема, бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"), виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").

Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко написали заяви про відставку. Президент України Володимир Зеленський вирішив вивести їх зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

