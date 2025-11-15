Голова МЗС Польщі нагадав, що Україна вже має статус кандидата.

Україна стане членом Європейського Союзу. Проте, найімовірніше, це станеться на початку наступного десятиліття. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у подкасті "The Rest Is Politics", пише Polsat News.

Україна, найімовірніше, вступить до Європейського Союзу

"Хоча Угорщина й блокує прогрес у цьому питанні, Україна вже має статус кандидата", - сказав Сікорський.

Також політик у розмові з журналістами заявив, що Україні потрібно розв'язати проблеми з корупцією, інакше вона не стане членом ЄС. За його словами, блок вимагає чесності та дотримання всіх необхідних процедур.

У цьому ж подкасті голова МЗС Польщі заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи витримає ще три роки війни проти України. За його словами, Києву мають допомогти, зокрема, кошти, отримані від заморожених російських активів.

"Україна наразі виробляє близько половини дронів і ракет у себе. Путін не досяг того, чого хотів. Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він уже 10 років продовжує воювати на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", - підкреслив Сікорський.

Європі потрібно бути готовою до загрози з боку Росії

Також польський політик додав, що Європа повинна мати власні оборонні можливості, а не покладатися на США в кожному надзвичайному випадку. Він зазначив, що і Польщі потрібно серйозно ставитися до загрози з боку Москви.

"Відносини Польщі з Росією налічують 500 років, ми були російською колонією. Росіяни напали на нас разом із нацистською Німеччиною в 1939 році і нав'язали комунізм на 45 років. Швидше ми будемо їсти траву, ніж знову станемо російською колонією", - сказав Сікорський.

Україна прийме саміт ЄС, щоб розблокувати процес вступу до блоку

Раніше Politico писало, що в грудні провідні європейські міністри відвідають Україну, щоб продемонструвати підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу. Зазначається, що неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10-11 грудня.

Два чиновники розповіли журналістам, що члени Євросоюзу хочуть домогтися того, щоб Україна і Молдова могли приступити до наступного раунду реформ, не чекаючи офіційного схвалення. У виданні пояснили, що це дасть змогу Україні діяти швидко, якщо безвихідна ситуація, пов'язана з протестами Угорщини, буде вирішена.

