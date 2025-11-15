У неділю на сході України піде мокрий сніг: прогноз на 16 листопада

Укргідрометцентр прогнозує мокрий сніг в деяких областях та дощ у Карпатах.

У неділю, 16 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. А з північного сходу прийдуть дощі та пониження температури. Про це повідомили в українському Гідрометцентрі.

При цьому вночі на північному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. А у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень можливий невеликий дощ. В Карпатах може йти помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

При цьому у столиці теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень може пройти невеликий дощ.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

Нагадаємо, що з наступного тижня очікується значне погіршення погоди на всій території країни. Починаючи з 18 листопада синоптики передбачають мінусові температури, особливо вночі.

