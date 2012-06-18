Бондарчук звинувачує КОД у сталінських методах

Про це йдеться в переданому УНІАН Відкритому листі голови політвиконкому партії «Наша Україна» Сергія Бондарчука керівництву Комітету опору диктатурі.

Він наголошує, що написати цього листа його спонукали повідомлення у ЗМІ, з яких він із подивом дізнався про виключення партії «Наша Україна» з лав Комітету опору диктатурі.

С.Бондарчук переконаний, що у КОДі є багато людей, які не поділяють такого рішення та усвідомлюють його хибність і навіть шкідливість для опозиційного руху. "Однак ви, які вважаєте, що приватизували КОД і маєте право виступати від імені всієї опозиції, швиденько винесли вирок і тут же привели його у виконання – у найгірших традиціях сталінських судилищ: заочно, без врахування думки звинувачених і свідків", - зауважує він.

С.Бондарчук підкреслює, що з КОДу було виключено партію, яка стала безпосереднім ініціатором його створення і одним із засновників. "Мій, Сергія Бондарчука, особистий підпис стоїть під Меморандумом про створення Комітету. Більше того, хотів нагадати вам, панове, що ідея створення такого опозиційного об’єднання народилася у Львівській обласній організації партії «Наша Україна» і лише згодом була підхоплена іншими політичними силами у Києві", - наголошує політик.

"Проте, як виявилося, шляхетна ідея протидії будь-яким проявам авторитаризму та диктатури була використана вами винятково для реалізації власних політичних амбіцій та створення такої собі монополії на опозиційність", - зазначає С.Бондарчук. "Задля цього ви не гребуєте ні підміною понять, ні відвертою брехнею. І коли я чую від вас щось на кшталт «Хто не з нами – той за Януковича», я бачу щось дуже схоже на виверти геббельсівської пропаганди", - додає він.

Як наслідок, зауважує С.Бондарчук, з самого початку створення КОД у ньому почалися полювання на відьом та спроби ділити партії за принципом «праведних» і «неправедних», «правильної» і «неправильної» опозиції.

На його переконання, першими жертвами такого підходу стали «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та «УДАР» Віталія Кличка, в якому ви відчуваєте головного конкурента.

"Зараз до «неправедних» було зараховано «Нашу Україну». Звичайно, я виявився поганим партнером для ваших оборудок. Увесь час я задавав незручні запитання, на які ви так і не завдали собі клопоту відповісти, та виступав з ініціативами, які не відповідали вашим планам «прихватизації» опозиційного руху", - переконаний він.

Що ж, зазначає С.Бондарчук, зі своїми боротися набагато легше й безпечніше, аніж реально протидіяти "режиму Януковича" і домогтися звільнення справжнього лідера опозиції та інших політв’язнів. "Але якщо ви хотіли виключити з КОДу персонально Сергія Бондарчука, то так і потрібно було вчинити. Однак при чому тут партія, яка в українському політикумі є чи не найбільш послідовною проукраїнською силою, що виступає з позицій демократії та патріотизму?", - не розуміє політик.

"Якщо ж наразі йдеться про участь в опозиційному об’єднанні Віктора Ющенка, то тут ваше становище є ще більш програшним. Адже саме ви, панове, зайняли послідовно зрадницьку позицію як щодо самого Ющенка, так і щодо ідей, які він сповідує", - вважає С.Бондарчук.

Він зауважує, що усім відомо, що слабкою стороною Президента В.Ющенка була його кадрова політика. "У роки свого президентства В.Ющенко без будь-яких зобов’язань дав можливість багатьом з тих людей, які нині його судять, стати в перших рядах політичної еліти. Але ж де були усі ці фарисеї, коли йому справді була потрібна допомога? Адже замість того, щоб підставити йому плече, ви завжди підставляли йому підніжки. Замість того, щоб продемонструвати єдину політику і команду, ви були зайняті чварами і поділом портфелів, з’ясуванням того, хто головніший. І тим самим замість того, аби наближувати Україну до Європи, ви наближали настання біло-синьої ери", - наголошує С.Бондарчук.

Він висловлює жаль, що навіть тотальне згортання демократичних свобод, репресії проти політичних побратимів, провальна економічна політика за часів нової влади не спонукали їх схаменутися. "Ви і далі залишаєтесь банальними кон’юнктурниками, яким байдуже під якими знаменами і гаслами йти у владу, – аби тільки туди потрапити", - вважає представник "Нашої України".

"Звинувачуючи інших у порушенні домовленостей, ви намагаєтесь відвернути увагу від цинічної торгівлі принципами, яку здійснюєте під прикриттям псевдоопозиційної демагогії", - наголошує він.

За словами С.Бондарчука, що "саме ваша діяльність готує ґрунт для майбутніх тушок, що мають укріпити режим Януковича".

Серед іншого він згадує, що представники КОД так і не дали чіткої оцінки «державному перевороту, який відбувся після рішення Конституційного Суду у 2010 році, коли була скасовано політична реформа». Згадує і про "змову з чинним режимом" представників КОД під час прийняття нового закону про вибори, чудово усвідомлюючи наслідки голосування за провладну редакцію цього документу.

"Саме ви провели ганебний договірний матч на майданчику Верховної Ради при ухваленні мовного закону, що повною мірою викрило вашу справжню сутність", - додає політик.

"Зараз ви намагаєтесь зіштовхнути на узбіччя політичних процесів ті політичні сили, які не вписуються у вашу схему приходу до влади. Роз’єднаність і розбрат у таборі українських патріотів та усіх мислячих людей вигідні лише противникам України, оскільки залишають країну беззахисною перед зовнішніми загрозами. Тому виникають логічні питання: Чиї інтереси відстоюють такі «опозиціонери»? На що ви ще здатні заради реалізації своїх хворобливих амбіцій?", - запитує він.

С.Бондарчук нагадує, що первісною ідеєю КОД була боротьба з будь-яким формами авторитаризму, що нині загрожують чи загрожуватимуть українській демократії у майбутньому. "Я поділяв і далі поділяю ці підходи та відповідно до задекларованих у згаданому Меморандумі принципів чинитиму опір буд-якій диктатурі – буде то диктатура Януковича, або ж диктатура Яценюка, або будь-кого іншого", - наголошує він.

Політик вірить, що ці принципи відстоюватиме і нова структура об’єднаної опозиції, що постане на руїнах КОДу, який невдовзі неминуче зникне з політичної арени України.