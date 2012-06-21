ЗМІ: за вибухами в Дніпропетровську стоять спецслужби

Колишній міліцейський чин, довгий час служив у спецпідрозділах, на умовах анонімності висловився різко критично щодо офіційної версії ГПУ, СБУ, МВС і впевнений, що насправді все було далеко не так, як трактував події на підсумковій прес-конференції генпрокурор Віктор Пшонка, пише «Сегодня».

«Моя особиста думка - в Дніпропетровську повторився російський і білоруський сценарії, коли саме спецслужби ініціювали провокації, а потім когось робили цапами-відбувайлами, - говорить підполковник міліції у відставці. - Це почерк ФСБ, тільки в українській інтерпретації. Бачу тут три складових.

Перша - вся ця горе-метушня спрямована проти Юлі Тимошенко. Саме в її бік переводять стрілки в цій справі, як незграбно намагаються приліпити і замовне вбивство Євгена Щербаня. Влаштовуючи теракти в Дніпропетровську, на Юліній батьківщині, хотіли кинути тінь на неї, показати, що вона і у в'язниці керує процесами. А якщо так - треба вводити пряме президентське правління, щоб зірвати вибори.

Друга складова. Вибухи організували професіонали. Політологи поняття не мали ні як виготовити вибуховий пристрій, ні як його закласти. А тут раптом такі глибокі пізнання.

І третє - маса питань з приводу того, як шукали злочинців і як розкривали теракти. Це ж маячня - вимагати гроші на банківських картках. Та ще й без прізвищ на них. Нісенітниця! Завжди хочуть готівку. А тут - банкомати, пін-коди ... Викидають з вікна поїзда, ніби кіно знімають! Нас за малих дітей тримають - раптом так повірять у цю маячню. Банківська система моментально виводить на злочинців, блокуючи видачу грошей, а також знімаючи клієнта на відео, і цього не розуміють тільки школярі ...

Думаю, сто разів правий Геннадій Москаль - за цими політологами ховаються зовсім інші люди, дуже серйозні, впливові. Але їх не шукають і ніколи не знайдуть. Повторюю, ця операція розроблена і здійснена спецслужбами. Тому народу нічого і не розповідають, все шито білими нитками, вже повірте моєму міліцейському досвіду. Але хтось вже приміряє ордени на кітель і великі зірки на погони ».