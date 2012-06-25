Квасневський і Кокс прибули на судове засідання у справі Тимошенко
09:59, 25 червня 2012Політика
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Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський та екс-президент Європарламенту Патрік Кокс прибули до приміщення Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні розглядатимуть справу Юлії Тимошенко щодо ЄЕСУ.
|Кокс, Квасневський моніторитимуть засідання
Як передає кореспондент УНІАН, вони зайшли до зали судових засідань.
Крім того, у залі присутні кілька народних депутатів України, а також передбачено місця для інших депутатів Європарламенту.
Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і О.Квасневський здійснюватимуть від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.
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