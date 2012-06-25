Квасневський і Кокс прибули на судове засідання у справі Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, вони зайшли до зали судових засідань.

Крім того, у залі присутні кілька народних депутатів України, а також передбачено місця для інших депутатів Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і О.Квасневський здійснюватимуть від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.