Попов з Шевою відкрили футбольне поле (фото)

Урочисте відкриття оновленого футбольного поля та спортивної зали відбулося сьогодні у спеціалізованій школі № 216, що на Оболоні. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Міська влада добре розуміє, що досягати успіху у спорті високих досягнень можливо лише тоді, коли фізична культура є масовою. Сьогодні, у період підготовки до нового навчального року, надзвичайне футбольне поле з’явилося на території столичного навчального закладу. Міська адміністрація і надалі підтримуватиме проекти зацікавлених громадських організацій та приватних осіб, які допомагають розвивати фізичну культуру, спорт та є взірцем для місцевої громади», – зазначив очільник міськдержадміністрації.

За інформацією Головного управління освіти, проект оновлення футбольного поля та спортивної зали, став можливим завдяки партнерству компанії NIKE та українського футболіста Андрія Шевченка, який навчався саме у цій школі.

Загалом, ремонт спортивних об`єктів – перша частина проекту оновлення школи 216. Також благодійний фонд Андрія Шевченка планує провести ремонтні роботи безпосередньо самої будівлі школи для забезпечення комфортних умов для освіти учнів.

Крім того, після офіційної частини відкриття всесвітньовідомий український футболіст Андрій Шевченко розіграв м’яч з фіналістами міжнародної програми пошуку талановитих підлітків, що мріють про кар`єру професійного футболіста, «Шанс».