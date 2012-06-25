Прихильники Грача обурились «проплаченим палацовим переворотом»

У заяві, розміщеній сьогодні на офіційному сайті Л.Грача, зміна лідера КПРС називається "палацовим переворотом".

"Сьогодні в пресі член ради (КПРС) Яковенко дає неправдиву інформацію, обливаючи брудом провідного політика Грача, наклеївши образливі ярлики і на нас, керівників обласних партійних організацій... Ваша неохайність простежується в кожному слові і вчинку. Зневаживши ідею, ви за певну фінансову подачку продовжуєте запекло служити правлячому режиму і опортуністу (лідеру КПУ) Симоненку. Як фальсифікацію, ми оцінюємо і здачу в державні органи документів без відтиснення партійної печатки, яка наразі знаходиться у Грача", - сказано в заяві.

Її автори також говорять про грошове питання. "Ми повністю підтримуємо позицію лідера партії Грача, яка визначає, що КПРС не має права брати гроші на вибори від олігархів для реєстрації партійного списку в сумі 2 мільйонів гривень. Робітники і селяни таких грошей не мають. Напевно, ви вже одержали такі гроші і готові повести свою групу на вибори? І тепер ваше завдання - зганьбити чесного комуніста, політика Грача, замазати брудом нас, керівників обласних організацій КПРС. Ми вважаємо за правильне пропозицію Грача про можливе самовисування комуністів кандидатами в народні депутати України по одномандатних мажоритарних округах. Ми не дамо в образу нашого товариша, комуніста. Ми вимагаємо проведення позачергового з'їзду КПРС", - сказано в документі.

Заяву підписали керівники 13 організацій КПРС - Кримської, Севастопольської, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької.

Як повідомляв УНІАН, КПРС звільнила Л.Грача з посади керівника ради партії через порушення статуту КПРС, стверджує Олександр Яковенко, який був лідером партії з 2001 по 2011 рік, а зараз знову повернувся на цю посаду.

За його словами, керівні органи КПРС вирішили усунути Л.Грача з посади ще наприкінці квітня, після чого подали документи в Міністерство юстиції, а 19 червня з'явився наказ відомства про взяття до уваги інформації партії про зміни в її структурі.

О.Яковенко уточнив, що на сьогодні Л.Грач є членом центрального органу КПРС.

КПРС створена в 2001 році, і, за даними її керівництва, налічує в своїх лавах близько 20 тисяч членів.

Л.Грач очолив КПРС у лютому 2011 року. Раніше, в грудні 2010-го, керівництво Комуністичної партії України звільнило його з посади першого секретаря Кримського республіканського комітету КПУ, котру він обіймав з 1993 року, а також виключило з партії і фракції в парламенті.