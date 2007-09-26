У Кременчуці 132 регіонали поклали партквитки на стіл

У Кременчуці (Полтавська обл.) в рамках акції «Рік розчарувань» здали свої партквитки 132 члени Партії регіонів та 18 - партії «Третя сила».

Як повідомила УНІАН керівник Громадської ініціативи „Свідомий вибір” Ольга МАЛЯРЧУК, з метою неупередженого вивчення громадської думки з 19 по 24 вересня у Кременчуці проводилася акція «Рік розчарувань», ініційована Комітетом виборців України та Громадською ініціативою „Свідомий вибір”. Ініціатори акції запропонували громадянам України - членам або симпатикам тих чи інших політичних сил, які розчарувалися в них, здавати свої партійні квитки та надавати письмові пояснення цього кроку.

«У присутності громадськості та ЗМІ 25 вересня, по закінченню акції, скриньки були розпечатані та підбиті підсумки. За рік після виборів кременчужани розчарувалися у таких партіях, як «Партія регіонів» та «Третя сила». Усього під час акції було зібрано 150 партійних білетів, з них 132 - Партії регіонів та 18 - партії «Третя сила»,- повідомила О.МАЛЯРЧУК.