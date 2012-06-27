Лукашенко приїде на фінал Євро-2012, заодно зустрінеться з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко сьогодні на прес-конференції в Києві.

«1 липня глава держави Олександр Лукашенко відвідає Київ, буде зустріч із Віктором Федоровичем», - сказав В.Величко.

За його словами, візит носить робочий характер, проте білоруська сторона попросила про офіційну зустріч, на якій, відповідно до тексту запрошення В.Януковича, планується обговорити актуальні питання.

Водночас білоруський посол підкреслив, що відвідання фінального матчу Євро-2012 є головною метою візиту О.Лукашенка до Києва.