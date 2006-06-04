У Феодосії немає ”спецназу”, лише 5-6 осіб патруля

Міністерство внутрішніх справ спростовує повідомлення російських інформагентств та коментар члена Партії регіонів Юрія БОЛДИРЄВА про те, що у Феодосію на місце акцій протесту проти українсько-американських військових навчань, стягують підрозділи спецпризначення.

Про це, як повідомляє “5 канал”, заявив начальник ЦГЗ ГУМВС АРК Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, “оскільки весь міськвідділ переведено на посилений режим роботи, місто не можуть, звичайно ж, залишити без охорони громадського порядку. До шістдесяти осіб человек "спецназівців" – йдеться про місцеві внутрішні війська. Вони залучаються до охорони громадського порядку в самому місті. Там перебуває три патрулі по двоє осіб, це всього шестеро, и постійна слідчо-оперативна група на випадок загострення ситуації, це теж приблизно четверо-п’ятеро людей”.

Нагадаємо, що сьогодні прес-служба Партії регіонів розповсюдила заяву народного депутата Юрія БОЛДИРЕВА, який повідомив, що до Феодосійського порту, де продовжується пікетування проти присутності іноземних військових на території України, під`їхали автобуси з бійцями внутрішніх військ..

"Рано-вранці в неділю до Феодосійського порту, де продовжується пікетування проти незаконної присутності іноземних військових на території України, під`їхали автобуси з бійцями внутрішніх військ", - повідомив Ю.БОЛДИРЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Феодосію прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого були розвантажені інженерна техніка і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України. У0 той же час місцеві жителі та активісти ряду партій заблокували вантаж у порту.

У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі бриз-2006». За їх словами, цей захід запланований ще минулого року, тобто про нього повинні знати місцева влада і керівництво порту. В цілому для участі в навчаннях запрошені 40 країн.

3 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким набуло чинності рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про підготовку до проведення багатонаціональних військових навчань "Сі Бриз - 2006" і "Тугий вузол - 2006". Крім того, глава держави направив даний законопроект у Верховну Раду для позачергового розгляду як невідкладний.