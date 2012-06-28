Міліція на Банковій затримала двох «учасників помаранчевої революції» (фото)

Про це повідомляє сайт Всеукраїнської громадської організації "Коаліція учасників помаранчевої революйції" (КУПР).

Як зазначається у повідомленні, мирне зібрання проводили громадські організації КУПР, громадська ініціатива «Чорний Комітет» та інші. На думку організаторів театралізованого дійства, їхня акція мала на меті «привернути увагу до системних порушень Конституції в Україні, які набули регулярного характеру - політичні репресії, незаконні затримання, неправосудні вироки і постанови судів, які відбуваються за сприяння чинної влади і Президента України, котрий має за посадою бути гарантом дотримання закріплених в Конституції норм».

"Брутальне втручання міліції яскраво підтвердило тези організаторів акції: мирне зібрання, про яке належним чином повідомлено виконавчу владу, безпідставно розігнали, а його організатора С.Мельниченка і активістку затримано і доправлено до Печерського районного управління міліції на вул.Московській», - говориться в повідомленні. Також зазначається, що активісти громадських організацій, які стали свідками інциденту, пішли до райуправління вимагати звільнення затриманих.