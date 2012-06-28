Міліція каже, що «помаранчеві» на Банковій стріляли в неї з водяних пістолетів

Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУ МВС України в Києві, у четвер вранці КУПРівці проводили санкціоновану акцію біля Адміністрації Президента.

У якийсь момент вони спробували спровокувати штовханину з міліціонерами, керівник КУПР Сергій Мельниченко почав поливати правоохоронців з водяного пістолета.

Співробітники міліції не допустили протистояння, запропонували С.Мельниченкові й активістці організації Тетяні Ліходєєвій пройти в міліційну машину. Затриманих доставили до Печерського райуправління міліції, де склали адмінпротокол за статтею 185 Адміністративного кодексу (непокора співробітникам міліції).