Міліція каже, що «помаранчеві» на Банковій стріляли в неї з водяних пістолетів
12:50, 28 червня 2012Політика
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Щодо затриманих у четвер під час акції біля стін Адміністрації Президента активістів організації КУПР складено адміністративний протокол за непокору міліції.
Мельниченко почав поливати правоохоронців з водяного пістолета
Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУ МВС України в Києві, у четвер вранці КУПРівці проводили санкціоновану акцію біля Адміністрації Президента.
У якийсь момент вони спробували спровокувати штовханину з міліціонерами, керівник КУПР Сергій Мельниченко почав поливати правоохоронців з водяного пістолета.
Співробітники міліції не допустили протистояння, запропонували С.Мельниченкові й активістці організації Тетяні Ліходєєвій пройти в міліційну машину. Затриманих доставили до Печерського райуправління міліції, де склали адмінпротокол за статтею 185 Адміністративного кодексу (непокора співробітникам міліції).
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