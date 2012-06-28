Політолог: Україна сам на сам з «Газпромом»
13:07, 28 червня 2012Політика
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Європа лише запевняє, що допомагатиме Україні у газовому протистоянні з Росією, але не гарантує підтримки, тому Україна змушена сам на сам боротися із «Газпромом».
Кулик каже, що в англійській дуже чітка різниця між словами
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політолог Віталій Кулик.
«Коли іде питання про підтримку України в переговорах з Росією стосовно газу, то Європа обмежується запевненнями, не гарантіями, а запевненнями. А чітка різниця в англійській мові між словом запевнення, і словом гарантія», – заявив Кулик.
«У нас немає такого сильного гравця, як Брюссель, який може тиснути на Росію в геополітичних, політичних відносинах… Україна не може спиратися на Європейську комісію, може тільки на себе спиратись», – зауважив політолог.
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