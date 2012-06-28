Політолог: Україна сам на сам з «Газпромом»

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політолог Віталій Кулик.

«Коли іде питання про підтримку України в переговорах з Росією стосовно газу, то Європа обмежується запевненнями, не гарантіями, а запевненнями. А чітка різниця в англійській мові між словом запевнення, і словом гарантія», – заявив Кулик.

«У нас немає такого сильного гравця, як Брюссель, який може тиснути на Росію в геополітичних, політичних відносинах… Україна не може спиратися на Європейську комісію, може тільки на себе спиратись», – зауважив політолог.