Американські юристи поїхали від Тимошенко: без коментарів журналістам

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.30 мікроавтобус із американськими юристами виїхав з території медичного закладу.

Американські юридичні фахівці перебували на території Харківської лікарні близько 5,5 години.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, зустріч із Ю.Тимошенко тривала близько 3-х годин.

До журналістів американські спеціалісти не підійшли.

***

Як повідомляв УНІАН, 22 червня міністр юстиції України Олександр Лавринович заявив про укладення договору з американською юридичною компанією Skadden щодо розгляду справи «Тимошенко проти України» в Європейському суді з прав людини.

Раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю німецькому журналу SUPERillu заявив, що світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як екс-прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко. "У всьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Але зараз важливо прояснити цю справу з юридичної точки зору", - заявив Президент, додавши, що українська сторона запитує для цього експертну оцінку американської компанії Skadden.