Азаров: 28 червня - день консенсусу

Про це йдеться у привітанні М.Азаров з нагоди Дня Конституції, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

“Вітаю Вас з Днем Конституції України! 28 червня 1996 року увійшло в новітню історію нашої держави як день загальнонаціонального консенсусу. Нова Конституція втілила кращі досягнення вітчизняної й світової науки та практики державного будівництва, відобразила ментальність, волю та прагнення Українського народу”, - йдеться у привітанні.

На думку М.Азарова, Основний Закон України увійшов у суспільне життя як головний оберіг демократії, гарант незалежності і соборності нашої держави.

“Верховенство права, свободи і права людини, політична, економічна, культурна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє Українського народу. В цей урочистий день усіх нас сповнює почуття особливої гордості за свою країну. І усі разом ми будемо формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії”, - зазначив у привітанні М.Азаров.