Регіоналів насмішили туалетний папір і зеленка

Керівник Київської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ заперечує підкуп киян на користь Партії регіонів і назвав відповідні заяви провокаціями.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю УНІАН.

«Я думаю, що це певні провокації від наших опонентів, які почалися в останні два дні. І я скажу, що це почалося після нашої прес-конференції, де ми відреагували на заяви керівника Київського штабу БЮТ Анатолія СЕМИНОГИ та представника Київського штабу «Нашої України – Народної самооборони» про те, що немає жодних проблем зі списками виборців Києва», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, на прес-конференції “регіоналів” були озвучені «досить кричущі факти» щодо списків виборців у столиці. Зокрема, встановлено, що лише на одній дільниці у Подільському районі було додатково приписано близько 600 осіб, з яких 300 були двійниками.

Крім того, було повідомлено, що у списки внесені громадяни Узбекистану та Латвії, а також йшла мова про студентів, які закінчили свою освіту ще два роки назад і вже не проживають у Києві. «Після озвучення цієї інформації почалися оці звинувачення на адресу Партії регіонів, хоча ми ніколи подібним не займалися, тобто ніколи подібної «агітації» Партія регіонів не проводила», - зазначив В.ГОРБАЛЬ.

Він також наголосив, що “взагалі смішно” виглядає перелік того, що нібито пропонує Партія регіонів виборцям в обмін на їхні голоси.

«Я переконаний, що жодному із соціальних працівників навіть в голову таке не може прийти», - сказав він, коментуючи заяви щодо роздачі виборцям пайків, у які входить туалетний папір і, зокрема, зеленка.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня НУ-НС заявив, що в Києві соціальна служба Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО роздає агітаційні пакети від Партії регіонів.

Зокрема, за даними НУ-НС, до штабу блоку в столиці звернулася свідома киянка, якій із соціальної служби мера у квартиру принесли агітаційний пакет від Партії регіонів. У пакеті було 11 предметів: два рулони туалетного паперу, пляшка олії, пральний порошок і засіб для миття посуду “GALA”, вата нестерильна, дві пачки анальгіну, дві пляшечки зеленки та настоянка календули.