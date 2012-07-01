Коморовського попросили передати Януковичу футболку з написом «Юлі – волю!»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Немиря повідомив сьогодні журналістам після завершення зустрічі представників Об’єднаної опозиції з Б.Коморовським.

«Я подарував Президенту Коморовському дві футболки з відомим закликом звільнити Юлю, а іншу футболку я попросив, щоб він передав при зустрічі Президенту Януковичу», - сказав Г.Немиря.

При цьому заступник голови партії «Батьківщина» нагадав, що останнім часом В.Янукович мав найбільше зустрічей з польським Президентом.

«Коли ми зупинилися на цьому факті, також погодилися, що будь-яка наступна зустріч буде розцінюватися з точки зору їхньої ефективності, а саме - чи такі зустрічі націлені на те, що співрозмовник чує іншого і, відповідно, конструктивно реагує, або просто прикривається фактом зустрічі з Президентом європейської країни Польщі для того, щоб продовжувати те, що він робить», - сказав Г.Немиря.