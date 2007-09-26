У Ющенка спростовують інформацію про загрозу для Черновецького
16:22, 26 вересня 2007Політика
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Пукшин каже, що все чутки
|Ігор ПУКШИН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.
Зокрема, на запитання журналістів, чи відповідають дійсності чутки про підготовку указу щодо відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, І.ПУКШИН сказав: «Підтверджую, що це чутки».
На друге запитання, чи готуються укази щодо відставки уряду, І.ПУКШИН відповів, що це, тим паче, чутки.
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