У Ющенка спростовують інформацію про загрозу для Черновецького

У Секретаріаті Президента України категорично спростовують інформацію про підготовку указів про відставку уряду та голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Зокрема, на запитання журналістів, чи відповідають дійсності чутки про підготовку указу щодо відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, І.ПУКШИН сказав: «Підтверджую, що це чутки».

На друге запитання, чи готуються укази щодо відставки уряду, І.ПУКШИН відповів, що це, тим паче, чутки.