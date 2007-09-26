Шуфрич пригадав помаранчевим Олександра Невського

Кандидат в народні депутати України за списками Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ упевнений, що Блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна – Народна самооборона» наберуть на дострокових виборах до парламенту країни менше відсотків, чим «регіонали». Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, Н.ШУФРИЧ в чергове назвав вибори-2007 «сумнівними», і нагадав, що «регіонали» виборів не хотіли і не збиралися брати участь «у цій авантюрі».

При цьому Н.ШУФРИЧ підкреслив, що БЮТ і блок НУ-НС, які добивалися проведення дострокових виборів, їх і програють. «Вони вже сьогодні бачать, що у них нічого не виходить, не випадково заговорили про фальсифікації. Хоча про це повинні більше турбуватися ми, тому що сьогоднішні дослідження показують, що сукупний рейтинг Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України» разом узятих - а я ніколи «помаранчевих» не ділив на хороших і поганих, білих і пухнастих – менший, ніж у однієї Партії регіонів», - заявив Н.ШУФРИЧ.

«Коли вони придумали вибори, я їм сказав: «Хлопці, пригадайте Олександра Невського! Він сказав: «Хто на нас з мечем піде, від меча і загине». Ви придумали ці вибори. Ви на них і загинете. Це буде сумний кінець для вас і вашої помаранчевої історії», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За словами Н.ШУФРИЧА, у «помаранчевих» немає шансів дістати владу, тому «вони зараз крутяться, як гадюки на сковорідці, смаженим-то вже пахне». «Ось разом дуранули людей, ось разом і відповідайте, - порадив «регіонал» своїм опонентам. - Разом співали на Майдані, разом танцювали, разом і відтанцьовуєте».

Н.ШУФРИЧ також заявив, що ніяких протестних акцій після виборів не буде, оскільки ніхто, на його думку, не вийде на вулиці захищати інтереси «помаранчевих». «Хто ж підніметься?», - запитав Н.ШУФРИЧ.

Він також виключив можливість створення широкої коаліції. «Ну, уявіть собі ЛУЦЕНКА (лідер блоку НУ-НС) і ШУФРИЧА в одному Кабінеті міністрів?», - сказав Н.ШУФРИЧ, додавши, що «з цим» він «за одним столом сидіти не буде».