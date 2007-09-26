Янукович дивиться за помаранчевими у підзорні труби і мікроскопи

Партія регіонів цілодобово стежить за опонентами, попереджаючи фальсифікації на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Дніпропетровську під час прямого ефіру на «11 телеканалі».

«Я хочу попередити: ми дуже добре підготувалися до боротьби з нашими опонентами, знаючи їхню здатність саме у цьому плані. Звичайно, ми дивимося за ними у підзорні труби, мікроскопи і так далі, цілодобово слідкуємо», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, усіх авторів можливих фальсифікацій «ми побачимо в обличчя 30 вересня». Водночас, на думку В.ЯНУКОВИЧА, можливо, на ймовірних фальсифікаторів виборів вплине той факт, що «ми декого попередили».

За словами лідера Партії регіонів, його політична сила пропонувала підписати відповідний меморандум, кодекс честі щодо виборів, але вони (опоненти) відмовилися, тому що “розраховували на фальсифікації, маніпуляції, чорний піар, шантаж та підкуп людей”.