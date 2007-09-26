Хто буде зручнішим прем’єром для Ющенка – Тимошенко чи Янукович?

Політичні експерти мають різні точки зору щодо питання? хто буде зручнішим прем’єр-міністром для Віктора ЮЩЕНКА – Юлія ТИМОШЕНКО чи Віктор ЯНУКОВИЧ.

За даними експрес-опитування, проведеного «Центром досліджень політичних цінностей», директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що припущення Президента В.ЮЩЕНКА про те, що Ю.ТИМОШЕНКО може повернутися на посаду прем’єра, є свідченням практично доконаного факту, що БЮТ випереджає “партію Ющенка” на виборах, і займе друге місце. На думку М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, В.ЮЩЕНКО демонструє, що буде змушений пропонувати її кандидатуру.

”Це буде дуже важке рішення для Президента. Він спробує своїми умовами нівелювати самостійність прем’єра»,- зазначив він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що для В.ЮЩЕНКА зручнішим прем’єром був би В.ЯНУКОВИЧ, але також за певних умов. “Контракт «Ющенко-Янукович» мав серйозніші перспективи, і в інтересах, і в часі, ніж контракт «Ющенко-Тимошенко»,- додав він.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що з точки зору внутрішнього комфорту для В.ЮЩЕНКА було б вигідніше на посаді прем’єр-міністра мати «технічну» фігуру без претензій на лідерство в державі. При цьому він зазначив, що і у Ю.ТИМОШЕНКО і у В. ЯНУКОВИЧА такі претензії на лідерство є.

О.ДОНІЙ зазначає, що у В.ЮЩЕНКА невеликий простір для вибору. “Є домовленість між блоками «Наша Україна-Народна самооборона» і БЮТ, що в разі спільної перемоги коаліція висуватиме на посаду прем’єра кандидатуру тієї з помаранчевих сил, яка переможе у дружній конкурентній боротьбі. Це публічна домовленість, і відмова від неї викликала б нерозуміння електорату”,- зазначив експерт.

О.ДОНІЙ також вважає, що після затвердження Ю.ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром виникатиме питання висування єдиного кандидата на наступних президентських виборах. “Але гарантії щодо єдиного кандидата, що будуть отримані під час прем’єріади, не обов’язково будуть пролонговані на всі наступні два роки”, - додав він.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО, у свою чергу, зазначає, що найбільш зручним і оптимальним варіантом для Президента є відсутність на посаді прем’єр-міністра і Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА. “Найкращий варіант – щось на кшталт ЄХАНУРОВА. Це технічний прем’єр, який в будь-яку мить виконає волю Президента»,- вважає він.

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що В.ЯНУКОВИЧ був би зручнішим для Президента. “У цій парі Президент надав би перевагу ЯНУКОВИЧУ, проте сказати про це він не може, оскільки політична сила, яку він де-факто очолює, іде під гаслом помаранчевої революції. Були підписані відповідні домовленості з Ю.ТИМОШЕНКО”,- зазначив він.

Водночас політолог вважає, що В.ЮЩЕНКО хотів би бачити на посаді прем’єра “когось нейтрального типу ГАЙДУКА”. Проте, за словами В.МАЛИНКОВИЧА, Президенту не вдасться “передавити” в цьому плані Партію регіонів.

На думку політолога, якщо у БЮТ и НУ-НС не буде більшості, то тоді Президент скаже: «Ми дуже хотіли, Юлія Володимирівна, щоб ви стали прем’єром, але що поробиш. Доводиться іти на широку коаліцію»,- сказав В.МАЛИНКОВИЧ.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що оскільки Ю.ТИМОШЕНКО стоїть жорстко на позиції, що вона повинна бути прем’єр-міністром, то тут у Президента не залишається місця для політичного маневру - Він буде змушений доручити формування уряду Ю.ТИМОШЕНКО. “Безумовно, в рядах «Нашої України» будуть незадоволені. Нічого не поробиш. Це політичний цунгцванг – немає інших ходів”, - сказав він.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що обидві фігури не зручні для Президента. Водночас, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, ситуація складається так, що Ю.ТИМОШЕНКО може бути більш вигідним партнером, ніж В.ЯНУКОВИЧ.

За словами політолога, якщо цей парламент розглядається як перехідний, то Президенту зараз вигідно мати підтримку БЮТ і дати Ю. ТИМОШЕНКО можливість стати прем’єром.

Сама ж Ю.ТИМОШЕНКО, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, розраховує на лідерство в новій «помаранчевій коаліції» і на посаду прем’єра.

“Тимошенко запропонувала формулу співпраці: коаліція в обмін на підтримку на президентських виборах. Але за ці два роки - жодних дострокових виборів, жодних скорочень повноважень”, - сказав він.

А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що Партія регіонів буде готуватись до участі в президентських виборах 2009 року з метою перемоги, і така стратегія конкурує зі стратегією В.ЮЩЕНКА. “А тому він буде орієнтований більше на ТИМОШЕНКО. Але доля прем’єрства буде вирішена виборами, а не рішенням Президента”, - додав він.

Як повідомлялося, 25 вересня Президент В.ЮЩЕНКО припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО може повернутись на посаду прем’єр-міністра України.