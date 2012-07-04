Яценюк більше нікого не візьме до своєї опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Ми завершили формування потужної об'єднаної української опозиції на базі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Звичайно, може розглядатися питання про індивідуальне членство інших народних депутатів", - сказав А.Яценюк.

Лідер Фронту змін нагадав, що до складу об'єднаної опозиції увійшли сім політичних партій, які представляють патріотичні сили України. "Долучилися всі, хто проти Януковича, хто не боїться проголосувати за закон про порядок імпічменту Президента, за закон про відкликання народного депутата, хто хоче створити слідчі комісії як по розкраданню коштів на Євро-2012, так і по діяльності чинної влади. Всі, хто реально готовий боротися — вони всі в лавах об'єднаної опозиції", - наголосив він.

Водночас А.Яценюк не виключив можливості координації дій з іншими опозиційними партіями, які не увійшли до складу об'єднаної опозиції "За Батьківщину!".

"Всі партії, які вважають, що найбільшою загрозою для української держави і національної безпеки України є режим Януковича, всі уже об'єдналися", - підкреслив у свою чергу один з лідерів опозиції Микола Томенко.