Партія регіонів готує акцію за російську мову

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Наступу».

За словами голови організації Руслана Секели, «організацією масовки займаються «Молоді регіони», вони пропонують учасникам 400 гривень за одну годину «роботи».

Окрім того, за його даними, «регіонали платять 800 гривень за кожен намет, встановлений на підтримку російської мови у Маріїнському парку та для блокування доступу до Верховної Ради, бо завтра можливе переголосування мовного закону».

Також у «Наступі» не виключають провокацій проти представників патріотичних сил, що зібралися біля Українського дому.