Українці Польщі просять Януковича «проявити державну мужність»

Найбільша у Польщі організація українців "Об'єднання українців у Польщі" (ОУП) закликає Президента України Віктора Януковича "проявити державну мужність" та не підписувати закон "Про засади державної мовної політики", котрий, на їх переконання, приведе до розбрату в Україні.

Про це йдеться в переданому УНІАН листі керівництва ОУП.

Автори листа висловили своє обурення ухваленим на цьому тижні Верховною Радою законом, котрий вони назвали "великим кроком назад у державному будівництві" та "закріпленням панівного статусу російської мови".

"Mи, представники національної меншини в країнi Європейського Союзу, з сумом сприймаємо використання частиною політиків в Україні європейських законів і стандартів для досягнення політичних цілей, які далекі від захисту прав національних меншин. Європейська країна не повинна застосовувати європейської Хартії регіональних мов і мов меншин задля маніпуляцій в українському суспільстві. Жодна країна Європи не допустила б у себе законодавства, яке применшує значення мови корінного народу, головної мови країни", - відзначено в листі.

ОУП відзначив, що українці, які проживають за кордоном, зберегли рідну мову, культуру та національну ідентичність та сподіваються на те, що українські політики захистять її в Україні.

"Президент України зобов’язаний захищати добро й розвиток Української держави, стояти на сторожі Конституції України, в якій закладено основи мовної політики та державний статус української мови. Звертаємося, отже, до Вас з закликом не підписувати закон, який принесе Україні розбрат", - відзначено в листі.

"Ми віримо, що в цей історичний момент Ви проявите державну мудрість i відстоїте державні інтереси України та всього українського народу", - резюмують його автори.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 липня, Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", чим спричинила хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності після підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, де щонайменше 10% розмовляють цією мовою.