Ющенку під Українським домом кричали «Ганьба»

Колишній Президент України Віктор Ющенко прийшов до Українського дому, де триває акція на захист української мови, та поставив свій підпис за відміну мовного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Ющенко перебував під Українським домом декілька хвилини, поставив підпис та поспілкувався з учасниками акції.

«Якщо ми будемо триматися на громадському рівні як проект захисту української мови, ми цей проект виграємо. Нас 46 мільйонів. Всі повинні стояти для цього», - сказав В.Ющенко. І після цього він пішов від Українського дому. При цьому деякі учасники акції вигукували: «Ганьба».

Крім того, як розповіли УНІАН самі учасники мітингу, приблизно дві години тому до учасників акції приїздили представники судових виконавців з вимогою припинити акцію, але присутні там адвокати надали пояснення про незаконність вимог стосовно даної акції.

Наразі правоохоронці відтіснили учасників акції на захист української мови з майданчика, що веде до Українського дому, на сходи, майже до проїжджої частини дороги.