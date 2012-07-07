УНП і КУН підуть на вибори під брендом «Наша Україна»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер УНП Юрій Костенко після форуму, де було заявлено про це об’єднання.

За його словами, це попередня домовленість, оскільки бренд «Нашої України» більше сприймається в суспільстві, ніж, наприклад, УНП, чи Конгрес українських націоналістів.

Він підкреслив, що зараз триває робота над формуванням програми, з якою об’єднання піде на вибори, а також робота над формуванням списку.

Ю.Костенко зауважив, що питання об’єднання в єдину партію постане вже у післявиборчий період.

Ю.Костенко підкреслив, що їх політична сила є українською альтернативою тому, що пропонує об’єднана опозиція, і тим більше, українська влада, яка взагалі все українське знищує.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у Києві відбувся форум патріотичних сил, на якому декларацію про об’єднання підписали «Наша Україна», Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів.

До декларації також приєдналось понад 30 громадських організацій, серед них «Просвіта», «Меморіал», Союз офіцерів України, інші молодіжні, громадські організації патріотичного спрямування.