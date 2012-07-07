ЗМІ: Верховна Рада незаконно збільшила витрати на вибори на мільярд

Закон про забезпечення прозорості виборів до Верховної Ради, що передбачає виділення з бюджету 993,6 млн грн на встановлення веб-камер на виборчих дільницях, був прийнятий народними депутатами з грубим порушенням Регламенту ВР. Про це йдеться в статті «Дзеркала тижня».

Як відомо, Регламент вимагає в разі внесення змін у показники бюджету надавати разом із законопроектом фінансово-економічне обгрунтування. В даному випадку не було надано ні обгрунтування, ні розрахунків.

«Звідки взялася саме така сума, як її можна було прикинути, приміром, за вартістю устаткування, якщо в проекті й пояснювальній записці, знову ж таки, не наводиться жодних технічних параметрів і характеристик», — пише оглядач ZN.UA.

Другий момент, наступний за нічим не обгрунтованою сумою, — це спосіб освоєння мільярда гривень. Підрядника цього проекту буде визначено без тендера.

Видання зазначає, що депутати в терміновому порядку вже знайшли заявлену суму в 993,6 млн грн. Ці гроші, внісши зміни до держбюджету, планується взяти з податкових та митних зборів.