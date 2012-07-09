Регіонали зізналися, що подарували Януковичу на День народження

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав "регіонал" Володимир Рибак.

За його словами, картину намалював донецький художник.

"Янукович – глибоко віруюча людина. Він цю лавру відновлював. Віктор Федорович дуже позитивно відреагував на наш подарунок. У нього хороший настрій", - зазначив депутат.

В.Рибак додав, що вже близько 25 років вітає В.Януковича із днем народження.

"Я буду це робити, поки житиму. У нас з ним склалися нормальні стосунки. Янукович любить, коли приходять друзі і відверто його поздоровляють", - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.Янукович святкує свій 62-й день народження. Він перебуває у робочій відпустці в Криму.