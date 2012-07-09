Регіонали зізналися, що подарували Януковичу на День народження
20:52, 09 липня 2012Політика
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Народні депутати з фракції Партії регіонів подарували на день народження Президенту Віктору Януковичу картину із зображенням Свято-Успенської Святогірської Лаври.
Володимир Рибак: буду вітати Януковича, поки житиму
Про це в коментарі Gazeta.ua сказав "регіонал" Володимир Рибак.
За його словами, картину намалював донецький художник.
"Янукович – глибоко віруюча людина. Він цю лавру відновлював. Віктор Федорович дуже позитивно відреагував на наш подарунок. У нього хороший настрій", - зазначив депутат.
В.Рибак додав, що вже близько 25 років вітає В.Януковича із днем народження.
"Я буду це робити, поки житиму. У нас з ним склалися нормальні стосунки. Янукович любить, коли приходять друзі і відверто його поздоровляють", - зауважив депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.Янукович святкує свій 62-й день народження. Він перебуває у робочій відпустці в Криму.
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