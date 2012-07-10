Харківські медики пікетуватимуть у Києві німецьке посольство

Як повідомили кореспондента УНІАН у ХНМТ, акція харківських лікарів у столиці розпочнеться 13.00.

«Медики обурені ситуацією довкола хвороби Тимошенко, ігноруванням української медицини. Тимошенко лікують німецькі лікарі, зокрема, лунають заяви про початок одужання, і тут же лікарі «Шаріте» констатують погіршення стану пацієнтки», - сказав співрозмовник агентства.

«Ми, - додав він, - не хочемо стояти осторонь подій, бо це зачіпає нашу честь і гідність, вимагаємо припинити зловживання на темі невиліковності хвороби Тимошенко і пропонуємо свою фахову допомогу, можливість обстеження і її лікування самостійно».

За словами представника ХНМТ, у ході акції в Києві лікарі планують оприлюднити відкритого листа, аби донести свою позицію.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня на прес-конференції у Харкові члени Харківського медичного товариства висловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під наглядом лікарів берлінської клініки «Шаріте».

Депутат Харківської міської ради – головний лікар міської клінічної лікарні № 13 Алла Бодейко наголосила, що харківські медики встановили діагноз Ю.Тимошенко, який підтвердили усі міжнародні фахівці.

Вона нагадала, що лікуванням Ю.Тимошенко займаються німецькі фахівці, і харківська медична громадськість не має практично ніяких відомостей про лікування.

А.Бодейко припустила, що якщо протягом двох місяців, які Ю.Тимошенко перебуває у стаціонарі, не було досягнуто позитивних зрушень, то або неправильно виконуються медичні призначення, або взагалі лікування було призначено невірно.

А.Бодейко підкреслила, що харківські лікарі мають намір запропонувати лікарю-невропатологу клініки «Шаріте» Лутцу Хармсу взяти участь у діалозі із харківськими медиками й обговорити можливість надання місцевими спеціалістами допомоги у лікуванні Ю.Тимошенко.