Литвин влаштував собі «відпусточку»
12:26, 10 липня 2012Політика
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Литвин перебуває “у короткотерміновій відпустці”, - пояснила прес-секретар спікера.
Литвин поїхав з Києва
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин зараз перебуває “у короткотерміновій відпустці”.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова.
За її словами, спікер перебуває “поза межами Києва”. В той же час прес-секретар не уточнила, на який термін В.Литвин взяв і відпустку.
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