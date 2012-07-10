Литвин влаштував собі «відпусточку»

12:26, 10 липня 2012
Політика
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Литвин перебуває “у короткотерміновій відпустці”,  - пояснила прес-секретар спікера.

Володимир Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин зараз перебуває “у короткотерміновій відпустці”.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова.

За її словами, спікер перебуває “поза межами Києва”. В той же час прес-секретар не уточнила, на який термін В.Литвин взяв і відпустку.

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