Дружині Луценка стало зле у залі суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Луценко, яка одночасно є захисником свого чоловіка, повідомила головуючу у справі суддю Печерського райсуду Києві Ганну Медушевську.

«Ваша честь, дозвольте мені залишити судове засідання через погане самопочуття, я не можу тут більше сидіти», - сказала І.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння Президента Віктора Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.