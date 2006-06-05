Гайсинський наполягає на відкритті справи стосовно Луценка

Прокурор Київської області Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ 29 травня звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за розголошення ним даних досудового слідства у справі про інцидент, який стався з Бориспільським міжрайонним прокурором Олександром КУЗОВКІНИМ, і наполягатиме, щоб цю справу було порушено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я наполягатиму, щоб генеральний прокурор дав доручення про порушення кримінальної справи відносно Ю.ЛУЦЕНКА» за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України (розголошення даних досудового слідства або дізнання), - сказав прокурор Київської області.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Сегодня” і інтернет-видання “Обком”, нібито ввечері 19 травня в Києві охоронці сина Президента Андрія ЮЩЕНКА поранили бориспільського міжрайонного прокурора О.КУЗОВКІНА.

Водночас, у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві повідомили, що ввечері 19 травня відносно автомобіля «Опель», в якому їхав О.КУЗОВКІН, здійснив порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW темного кольору, після чого обидва транспортні засоби зупинилися, а їхні власники вийшли і стали «з`ясовувати відносини». Потім водій BMW дістав пристрій для стрілянини гумовими кулями, вистрілив у напрямі О.КУЗОВКІНА, поранивши його в праве стегно, і зник з місця події.

За інформацією ЦГЗ, за номерами автомобіля, які вказав потерпілий, співробітники МВС стали встановлювати особу того, хто стріляв. В результаті з`ясувалося, що номерні знаки, встановлені на BMW, зареєстровані на інший автомобіль. При цьому, за свідченням постраждалого, водій BMW - вихідець з Кавказу, на вигляд 40-50 років.

Як зазначили в ЦГЗ, жодного відношення ані до Президента, як повідомляли деякі ЗМІ, ані до інших посадовців, автомобіль BMW не має.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Поки що я не бачу жодної необхідності говорити про участь високих посадовців або їхніх родичів у цій справі».

Разом з тим прокурор Київської області Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ заявив, що міністр внутрішніх справ України не мав права категорично говорити про непричетність до інциденту з прокурором Бориспільської міжрайонної прокуратури О.КУЗОВКІНИМ сина Президента А.ЮЩЕНКА.

Він також заявив, що, всупереч даним медичної експертизи, оприлюдненим Ю.ЛУЦЕНКОМ, О.КУЗОВКІН був поранений в ногу, перебуваючи в тверезому стані.

Прокурор Київської області звинувачував міністра внутрішніх справ у брехні і в розголошуванні даних досудового слідства у справі О.КУЗОВКІНА.

30 травня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що напередодні О.КУЗОВКІН разом зі своїм водієм були викликані до прокуратури для взяття свідчень.

"Для упізнання нападників на О.КУЗОВКІНА прокурору було продемонстровано фоторяд, де була і фотографія Андрія ЮЩЕНКА. Ні КУЗОВКІН, ні його водій серед показаних фотографій не виявили злочинців", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.