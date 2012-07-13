Профспілка каже, що «наїзд» на ТВі - попередження ЗМІ перед виборами

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві профспілки.

"НМПУ не ставить під сумнів необхідність сумлінної сплати податків всіма платниками. Більше того, одним із завдань профспілки є боротьба за високі «білі» зарплати у медіа. Проте порушення власного рішення про мораторій на перевірку дає підстави для припущень, що замовники цього дійства сидять не в ДПА. А мета такої перевірки – демонстративний тиск на ЗМІ перед виборами". - йдеться у заяві.

Медіа-спілка нагадала голові Державної податкової служби (ДПС) Олександру Клименку про його рішення скасувати перевірки засобів масової інформації вже з другого кварталу цього року. "Відповідний наказ ДПС було видано у березні 2012 року, про що є відповідне повідомлення на сайті Служби. НМПУ також закликає Олександра Клименка тримати слово", - наголосили у медіа-профспілці.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора підприємства Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

9 липня Шевченківський районний суд Києва виніс постанову на вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт», а 12 липня ця постанова була оголошена керівництву підприємства. Цього ж дня керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві вилучило документацію підприємства.

Юристи ТВі заявили про намір оскаржити постанову Шевченківського райсуду Києва про виїмку документів телекомпанії.