Профспілка каже, що «наїзд» на ТВі - попередження ЗМІ перед виборами

10:51, 13 липня 2012
Політика
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Незалежна медіа-профспілка України (НМПУ) заявляє, що порушення податківцями мораторію на перевірку ЗМІ, зокрема, діяльності телеканалу ТВі, свідчить про демонстративний тиск на медіа перед парламентськими виборами.

Клименка просять дотриматись даного слова про мараторій

 

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві профспілки.

"НМПУ не ставить під сумнів необхідність сумлінної сплати податків всіма платниками. Більше того, одним із завдань профспілки є боротьба за високі «білі» зарплати у медіа. Проте порушення власного рішення про мораторій на перевірку дає підстави для припущень, що замовники цього дійства сидять не в ДПА. А мета такої перевірки – демонстративний тиск на ЗМІ перед виборами". - йдеться у заяві.

Медіа-спілка нагадала голові Державної податкової служби (ДПС) Олександру Клименку про його рішення скасувати перевірки засобів масової інформації вже з другого кварталу цього року. "Відповідний наказ ДПС було видано у березні 2012 року, про що є відповідне повідомлення на сайті Служби. НМПУ також закликає Олександра Клименка тримати слово", - наголосили у медіа-профспілці.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора підприємства Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

9 липня Шевченківський районний суд Києва виніс постанову на вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт», а 12 липня ця постанова була оголошена керівництву підприємства. Цього ж дня керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві вилучило документацію підприємства.

Юристи ТВі заявили про намір оскаржити постанову Шевченківського райсуду Києва про виїмку документів телекомпанії.

 

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