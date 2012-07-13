Ще один підсудний каже, що його змушували свідчити проти Луценка

Підсудний Володимир Тарасенко стверджує, що у Генпрокуратурі на досудовому слідстві його примушували дати свідчення проти екс-міністра Юрія Луценка в обмін на непритягнення до кримінальної відповідальності за начебто незаконні оперативно-розшукові заходи відносно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті в Печерському райсуді Києва в справі Ю.Луценка, в якій він фігурує як підсудний.

«В Генпрокуратурі мені достеменно сказали – ти будеш сидіти в Печерському суді, якщо не даси покази», - сказав В.Тарасенко.

Він також зауважив, що після свого звільнення з органів внутрішніх справ він виявив за собою стеження. І взагалі, за словами В.Тарасенка, навколо всіх членів слідчо-оперативної групи, яка на чолі з прокурором Галиною Климович займалася розслідуванням отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка, відбувалися «дивні речі», зокрема, збиралася інформація щодо працівників групи.

Крім того, були отримані дані відносно можливості фізичного усунення керівника групи, сказав він.

В.Тарасенко також зазначив, що на допиті в прокуратурі йому пропонували розповісти про агентів, методику роботи тощо, але він категорично відмовився давати таку інформацію.

«Хочу сказати, що по цій справі (отруєння В.Ющенка – УНІАН) вже було три чи чотири смерті», - зазначив В.Тарасенко, не уточнивши, водночас, кого саме він має на увазі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в суді колишній співробітник Департаменту карного розшуку МВС Олег Павлєнов, який також разом із Ю.Луценком звинувачується в організації незаконного стеження, заявив, що на допиті у Генпрокуратурі йому пропонували дати свідчення проти Ю.Луценка в обмін на непритягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також В.Тарасенко і О.Павлєнов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.