Луценку швиденько перенесли надання медичної допомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на 17 липня Ю.Луценку було призначене планове відвідування медичного закладу - Головної лікарні КП «Київська міська стоматологічна поліклініка».

Однак у зв’язку з призначенням на цей день чергового судового засідання за участю Ю.Луценка вивезення до згаданого медичного закладу буде перенесено з 17-го на 19 липня, поінформували в ДПтС.

Дане питання погоджено з керівництвом лікарні.

Також про це проінформовано самого Ю.Луценка, додали у пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, суддя оголосила перерву в справі Ю.Луценка до наступного вівторка, 17 липня.

Водночас перед прийняттям відповідного рішення Ю.Луценко просив суддю не призначати на цей день засідання.

«Я лише прошу, щоб не призначали на вівторок, оскільки у вівторок мені передбачено надання медичної допомоги, тому що сьогодні ці процедури були унеможливлені завдяки суду», - сказав Ю.Луценко.

При цьому він додав, звертаючись до судді Ганни Медушевської, що в разі ненадання медичної допомоги він може не дочекатися вироку або ж суду доведеться привозити з Харкова «юліну скляну клітку».

Вислухавши доводи Ю.Луценка, суддя, тим не менш, ухвалила призначити судове засідання на 09.15 17 липня.