Азаров запевняє, що завжди дбав про розвиток української мови

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

“Ми дуже уважно ставимося до критики, що прозвучала на адресу цього закону («Про засади державної мовної політики» - УНІАН). І тому зараз ухвалений текст закону ще раз уважно вивчається з урахуванням критики в ЗМІ, що прозвучала після ухвалення цього закону. Коли такий аналіз буде завершено, ми будемо готові висловити своє ставлення до цих зауважень”, - сказав М.Азаров.

Глава уряду висловив думку, що опозиція при розгляді цього закону не керувалася бажанням максимально його підкоригувати і зробити прийнятним для всіх. “Навпаки, вона робила все, щоб зірвати ухвалення цього закону. Саме на це були націлені і бійки в парламенті, і блокада, і кілька тисяч поправок до тексту закону. Але тут наша позиція принципова, я її вже висловлював вище - ми твердо стоїмо на праві кожної людини в країні обирати і вільно говорити тією мовою, якою вона вважає це для себе природним”, - наголосив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що уряд займався і займатиметься зміцненням і розвитком української мови.

“І тут ні у кого не повинно бути сумнівів. Якщо відкинути демагогію наших опозиціонерів, то легко побачити, що саме тоді, коли при владі перебував уряд Віктора Януковича в рази більше коштів виділялося на створення україномовних фільмів, випуск україномовної літератури, популяризацію розвитку української мови”, - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що в Конституції України чітко визначено статус української мови, “і ми це конституційне положення виконуємо і виконуватимемо”.

“Це моя відповідь всім демагогам, які хочуть заробити на спекуляції цього питання дешеву популярність”, - наголосив М.Азаров

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що призвело до хвилі протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, який набуде чинності у разі підписання Президентом України, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, у яких щонайменше 10% жителів розмовляють цією мовою.

Того ж дня біля Українського будинку була оголошена безстрокова голодовка проти мовного закону. Учасники акції на захист української мови заявили, що залишатимуться там до скасування ухваленого парламентом мовного закону.

В даний час акцію голодовки біля Українського будинку продовжують 9 активістів, трьох у зв'язку з погіршенням стану здоров'я забрала «швидка допомога», проте в лікарнях їм відмовили в госпіталізації.