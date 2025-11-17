В парламенті зазначають, що рішення вже може бути ухвалено на цьому тижні.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики пропонує парламенту України прийняти відставку і звільнити Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Про це повідомляється у Telegram Верховної Ради України.

Зазначається, що це питання має бути винесене на розгляд Верховної Ради. При цьому зазначається, що подання прем’єр-міністра про звільнення Міністра, а також

Народні депутати зазначають, що відповідне рішення щодо відставки Галущенка може бути ухвалено на поточному сесійному тижні.

Корупційний скандал в "Енергоатомі"

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом. Там, ймовірно, є записи розмов і розмови колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Мова йде про корупційні схеми.

На наступний день, 12 листопада, на позачерговому засіданні уряду було ухвалено рішення про відсторонення Галущенка . Рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

В той же день, 12 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував очищення та перезавантаження управління АТ НАЕК "Енергоатом" та санкції проти двох людей, які фігурують у антикорупційній справі НАБУ. У відеозверненні він наголосив, міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах, бо якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Зеленський наголосив, що попросив премʼєр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, а депутатів Верховної Ради просив підтримати ці заяви.

Галущенко та міністр енергетики Світлана Гринчук написали заяви про відставку.

